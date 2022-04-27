Данджума: «Вильярреал» должен верить в себя»

Вингер «Вильярреала» Арно Данджума считает, что его команде следует сохранить прежний настрой в матче против «Ливерпуля».

Напомним, что на пути к полуфиналу Лиги чемпионов испанский коллектив выбил из турнира туринский «Ювентус» и мюнхенскую «Баварию».

«Лучший подход – подойти к этой игре с тем же настроем, что и в предыдущих матчах. Мы уже одолели нескольких европейских гигантов, что само по себе является достижением, и все мы уверены в своих способностях. Мы должны продолжать делать то, что делали раньше, и верить в нашу стратегию», – заявил Данджума перед полуфиналом.

«Ливерпуль» и «Вильярреал» сыграют сегодня на «Энфилде». Ответная встреча состоится 3 мая, а победитель противостояния сразится в финале с «Манчестер Сити» или мадридским «Реалом».