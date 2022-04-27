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Лига чемпионов

Данджума: «Вильярреал» должен верить в себя»

27 Апреля 2022 • 21:27 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Вильярреал
1.35 5.40 10.00
1-й тайм

Вингер «Вильярреала» Арно Данджума считает, что его команде следует сохранить прежний настрой в матче против «Ливерпуля».

Напомним, что на пути к полуфиналу Лиги чемпионов испанский коллектив выбил из турнира туринский «Ювентус» и мюнхенскую «Баварию».

«Лучший подход – подойти к этой игре с тем же настроем, что и в предыдущих матчах. Мы уже одолели нескольких европейских гигантов, что само по себе является достижением, и все мы уверены в своих способностях. Мы должны продолжать делать то, что делали раньше, и верить в нашу стратегию», – заявил Данджума перед полуфиналом.

«Ливерпуль» и «Вильярреал» сыграют сегодня на «Энфилде». Ответная встреча состоится 3 мая, а победитель противостояния сразится в финале с «Манчестер Сити» или мадридским «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Арно Данджума
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ЛИВЕРПУЛЬ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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Идет 3 минута Ливерпуль 0:0 Вильярреал 1.28 6.20 10.00
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