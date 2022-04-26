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Лига чемпионов

Капу: «Энфилд» – это настоящий ад»

26 Апреля 2022 • 15:01 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Вильярреал
1.30 5.50 10.50
27.04 22:00

Полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу поделился ожиданиями от ближайших матчей своей команды в рамках полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Напомним, что первая игра стартует завтра на «Энфилде» в 22:00 по московскому времени.

«Энфилд» – это настоящий ад, нужно иметь смелость чтобы в этом признаться. Это ад. Болельщикам всё равно, кто стоит перед ними, он просто хотят всех убить, вот и всё», – сказал Капу на пресс-конференции перед матчем.

Напомним, что Капу с 2012 по 2020 год выступал в чемпионате Англии. Сперва француз защищал цвета лондонского «Тоттенхэма», а затем перебрался в «Уотфорд».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Этьен Капу
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ЛИВЕРПУЛЬ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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26.04  22:00 Манчестер Сити ... Реал Мадрид 1.53 4.50 6.00
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