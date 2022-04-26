Хендерсон: «Вильярреал» заслуженно прошёл «Ювентус» и «Баварию», нас ожидает непростой тест»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала», похвалил соперника, отметив, что испанская команда не просто так дошла до этой стадии турнира.

«Вильярреал» — очень хорошая команда. Они по делу прошли «Ювентус» и «Баварию», — цитирует Хендерсона пресс-служба УЕФА.

Английский футболист также рассказал, что периодически общается с бывшим партнёром по мерсисайдской команде, а ныне защитником «Вильярреала» Альберто Морено. Хендерсон считает, что «красных» ожидает непростой тест.

Матч «Ливерпуль» — «Вильярреал» состоится завтра, 27 апреля, на знаменитом стадионе «Энфилд». Встреча запланирована на 22:00 по московскому времени.