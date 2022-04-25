«Эвертон» написал жалобу на судью Атуэлла за незначенный пенальти в дерби с «Ливерпулем»

«Эвертон» написал жалобу в организацию PGMOL с требованием отстранить главного арбитра вчерашнего мерсисайдского дерби против «Ливерпуля» Стюарта Атуэлла от судейской деятельности. Согласно The Athletic, причина недовольства состоит в том, что рефери не назначил пенальти в столкновении между нападающим «ирисок» Энтони Гордоном и защитником «красных» Жоэлем Матипом.

Ранее главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард в послематчевом интервью заявил, что если бы подобным образом упал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, то арбитр обязательно показал бы на точку.

Напомним, что «Эвертон» сейчас идёт в зоне вылета, отставая от «Бёрнли» на два очка. При этом у команды Фрэнка Лэмпарда в активе есть ещё матч в запасе.