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Лига чемпионов

Пау Торрес: «Ливерпуль» наказал нас за ошибки

28 Апреля 2022 • 08:21 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Вильярреал
окончен

Испанский защитник «Вильярреала» Пау Торрес поделился с журналистами своим мнением по поводу первого полуфинального поединка в Лиге чемпионов с «Ливерпулем».

Торрес сказал, что подопечные Клоппа наказали испанскую команду за ошибки. Защитник отметил, что после перерыва «Вильярреал» сбавил обороты, чего делать было нельзя. Испанец добавил, что команда возвращается домой с отставанием в два мяча, но игроки сохраняют уверенность в собственных силах.

Напомним, что в первом поединке футболисты «Вильярреала» на выезде уступили «Ливерпулю» со счётом 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Лига Чемпионов Пау Торрес
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