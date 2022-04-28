Пау Торрес: «Ливерпуль» наказал нас за ошибки

Испанский защитник «Вильярреала» Пау Торрес поделился с журналистами своим мнением по поводу первого полуфинального поединка в Лиге чемпионов с «Ливерпулем».

Торрес сказал, что подопечные Клоппа наказали испанскую команду за ошибки. Защитник отметил, что после перерыва «Вильярреал» сбавил обороты, чего делать было нельзя. Испанец добавил, что команда возвращается домой с отставанием в два мяча, но игроки сохраняют уверенность в собственных силах.

Напомним, что в первом поединке футболисты «Вильярреала» на выезде уступили «Ливерпулю» со счётом 0:2.