Клопп: Недооценки «Вильярреала» не будет

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в разговоре с журналистами заявил, что его команда серьёзно воспринимает «Вильярреал».

Клопп заявил, что у испанской команды было большое преимущество над «Ювентусом» и «Баварией», которые особо не воспринимали «Вильярреал» всерьёз, за что в итоге и поплатились. Тренер мерсисайдского клуба отметил, что со стороны его подопечных никакой недооценки «Вильярреала» точно не будет.

Напомним, что первая полуфинальная встреча между подопечными Клоппа и «Вильярреалом» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.