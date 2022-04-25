Стало известно, кто рассудит первый матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом»

Представители УЕФА определились с арбитрами, которые будут работать на предстоящем первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, главным арбитром первого полуфинального матча между мерсисайдцами и «жёлтой субмариной» назначен польский рефери Шимон Марчиняк. Помогать ему будут Томаш Листкевич и Павел Сокольницки. Стоит отметить, что за ВАР будут отвечать также польские арбитры, а именно Томаш Квятковски и Бартош Франковски.

Напомним, что первый поединок между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» состоится состоится 27 апреля на «Энфилде».