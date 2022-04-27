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Лига чемпионов

Голкипер Рульи – самый пасующий игрок «Вильярреала» в первом тайме против «Ливерпуля»

27 Апреля 2022 • 23:15 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Вильярреал
1.35 5.40 10.00
2-й тайм

Вратарь испанского «Вильярреала» Херонимо Рульи стал лидером своей команды по количеству выполненных передач по итогам первого тайма полуфинала Лиги чемпионов.

На счету аргентинского стража ворот 27 передач, из которых точными стали 16. Оба показателя – наивысшие среди всех игроков «Вильярреала» в первой 45-минутке на «Энфилде» против «Ливерпуля». Данный факт подчёркивает то, насколько осторожный план избрал на сегодняшнюю встречу наставник испанцев Унаи Эмери.

Тренерская задумка успешно сработала на момент окончания первого тайма, поскольку «Вильярреалу» удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, несмотря на значительный перевес «Ливерпуля» по количеству ударов по воротам.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Херонимо Рульи
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ЛИВЕРПУЛЬ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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Идет 88 минута Ливерпуль 2:0 Вильярреал 1.28 6.20 10.00
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