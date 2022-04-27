Голкипер Рульи – самый пасующий игрок «Вильярреала» в первом тайме против «Ливерпуля»

Вратарь испанского «Вильярреала» Херонимо Рульи стал лидером своей команды по количеству выполненных передач по итогам первого тайма полуфинала Лиги чемпионов.

На счету аргентинского стража ворот 27 передач, из которых точными стали 16. Оба показателя – наивысшие среди всех игроков «Вильярреала» в первой 45-минутке на «Энфилде» против «Ливерпуля». Данный факт подчёркивает то, насколько осторожный план избрал на сегодняшнюю встречу наставник испанцев Унаи Эмери.

Тренерская задумка успешно сработала на момент окончания первого тайма, поскольку «Вильярреалу» удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, несмотря на значительный перевес «Ливерпуля» по количеству ударов по воротам.