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Лига чемпионов

Мостовой: «Вильярреал» ужасно сыграл во втором тайме

28 Апреля 2022 • 13:53 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Вильярреал
окончен

Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился с журналистами своим мнением по поводу первого полуфинального матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом».

Мостовой сказал «Чемпионату», что футболисты испанской команды ужасно сыграли во втором тайме. Экс-игрок отметил, что его очень удивило то, что даже при счёте 0:2 футболисты «Вильярреала» практически не бежали в атаку для того, чтобы забить хотя бы один мяч, а многие игроки просто растворились на поле.

Напомним, что в первом матче мерсисайдская команда под руководством Юргена Клоппа одержала уверенную победу со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Александр Мостовой Лига Чемпионов
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