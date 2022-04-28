Мостовой: «Вильярреал» ужасно сыграл во втором тайме

Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился с журналистами своим мнением по поводу первого полуфинального матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом».

Мостовой сказал «Чемпионату», что футболисты испанской команды ужасно сыграли во втором тайме. Экс-игрок отметил, что его очень удивило то, что даже при счёте 0:2 футболисты «Вильярреала» практически не бежали в атаку для того, чтобы забить хотя бы один мяч, а многие игроки просто растворились на поле.

Напомним, что в первом матче мерсисайдская команда под руководством Юргена Клоппа одержала уверенную победу со счётом 2:0.