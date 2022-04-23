Президент «Вильярреала»: «Наша цель — выиграть Лигу чемпионов!»

Президент «Вильярреала» Фернандо Роч Альфонсо заявил о намерении выиграть Лигу чемпионов в этом году.

«Наша цель — выиграть Лигу чемпионов. Осознаём, что будет сложно, но мы уже одни из лучших в Европе. Сложно сказать, получится ли сделать это, но мы попытаемся воспользоваться шансом», — приводит слова президента AS.

Напомним, «Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Ливерпулем». Первая игра двухматчевого противостояния состоится в Англии на стадионе «Энфилд» в среду, 27 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени. На предыдущих стадиях турнира команда Унаи Эмери смогла превзойти «Ювентус» и «Баварию».