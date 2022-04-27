Морено о критике болельщиков «Ливерпуля»: «Я уйду в могилу, так и не узнав причину»

Левый защитник «Вильярреала» Альберто Морено вспомнил о периоде игры за «Ливерпуль». Испанец в частности поделился воспоминаниями после финала Лиги Европы 2016 года против «Севильи», где «Ливерпуль» проиграл со счётом 1:3.

«Я уйду в могилу, так и не узнав причину того, почему меня так сильно критиковали после того матча. В моменте с первым голом мне прокинули мяч между ног, да, но я защитник. Подобное случалось и с Серхио Рамосом, лучшим защитником на планете, так почему это не может случиться со мной?», – цитирует Морено Liverpool Echo.

Напомним, что сегодня у Морено будет возможность встретиться против бывшей команды. Его «Вильярреал» в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов в 22:00 по московскому времени сыграет на «Энфилде» с «Ливерпулем».