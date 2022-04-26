Салах: «Хочу снова испытать эмоции от победы в Лиге чемпионов»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом», поделился ожиданиями от финальной стадии главного клубного турнира Европы.

Салах заявил, что мечтает вновь испытать те радостные эмоции, которые он ощутил после первой победы в Лиге чемпионов.

«Это было невероятно. Впечатления, когда мы ехали с трофеем по городу в автобусе, были потрясающими. С Кубком АПЛ из-за пандемии так сделать не удалось, но я снова хочу выиграть два этих турнира», — приводит слова Салаха официальный сай мерсисайдцев.

Напомним, в последний раз «Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов в 2019 году, когда в финале команда Юргена Клоппа одолела «Тоттенхэм» (2:0).

Матч «Ливерпуль» — «Вильярреал» состоится завтра, 27 апреля. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.