Чуквезе: «Готовы играть против «Ливерпуля» первым номером»

Нападающий «Вильярреала» Самуэль Чуквезе поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

22-летний нигериец назвал текущий сезон самым лучшим в своей карьере, а также заявил, что «Вильярреал» не боится мерсисайдцев.

«Мы играем против «Ливерпуля», одного из главных фаворитов турнира, но «Вильярреал» намерен действовать первым номером», — приводит слова Чуквезе официальный сайт УЕФА.

Кроме того, футболист отметил работу главного тренера команды Унаи Эмери, заявив, что испанский наставник умеет хорошо читать игру.

Матч «Ливерпуль» — «Вильярреал» состоится завтра, 27 апреля, на стадионе «Энфилд». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.