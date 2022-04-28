Робертсон: «Хотелось бы еще чуть больший задел, но и этот хорош»

«Ливерпуль» и «Вильярреал» встречались в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, и сломить сопротивление упорных подопечных Унаи Эмери команде немецкого специалиста удалось лишь в начале второго тайма, когда они забили два мяча кряду. Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал итоги матча.

- У нас были шансы в первом тайме, а когда забили во втором, поднялся невероятный шум. Это дало нам новый импульс и второй гол. Хотелось забить еще и третий, но и два - тоже хорошо. Это полуфинал Лиги чемпионов. тут пришлось вкладываться до конца. У нас сложный календарь, но мы готовы, мы наслаждаемся этой интенсивностью, - заявил Робертсон BT Sport.