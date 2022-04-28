Крауч: «Вильярреалу» будет тяжело отыграться

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч высказался по поводу первого полуфинального матча Лиги чемпионов между командой Клоппа и «Вильярреалом».

Крауч сказал, что два пропущенных мяча оставляют испанской команде небольшую надежду на выход в финал, но «Вильярреалу» будет очень сложно отыграться, учитывая то, в какой невероятной форме сейчас находится «Ливерпуль».

Напомним, что в первом матче мерсисайдская команда одержала уверенную победу со счётом 2:0. Ответный поединок между «Вильярреалом» и «Ливерпулем» состоится третьего мая в Испании.