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Лига чемпионов

Стал известен состав «Ливерпуля» на матч Лиги чемпионов против «Вильярреала»

27 Апреля 2022 • 21:34 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Вильярреал
1.35 5.40 10.00
1-й тайм

Представляем вашему вниманию стартовые составы «Ливерпуля» и «Вилярреала» на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Алькантара, Салах, Мане, Диас.

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Пау Торрес, Парехо, Капу, Фойт, Чуквезе, Коклен, Эступиньян, Ло Чельсо, Данжума.

Встречу обслужит бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. Матч пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», начало – в 22:00 мск.

На предыдущей стадии 1/4 финала «Ливерпуль» выбил «Бенфику», обыграв португальцев в первом матче 3:1, а во втором матче «красные» сыграли вничью 3:3. Этот результат позволил команде выйти в полуфинал.

«Вильярреал» в четвертьфинале сенсационно обыграл «Баварию» в первом матче со счетом 1:0, второй матч завершился со счетом 1:1, таким образом, испанский клуб вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов.

В последний раз «Ливерпуль» встречался с «Вильярреалом» в полуфинале Лиги Европы в 2016 году. Тогда «красные» одержали убедительную победу со счетом 3:0.


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Ливерпуль Вильярреал Лига Чемпионов
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ЛИВЕРПУЛЬ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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Идет 3 минута Ливерпуль 0:0 Вильярреал 1.28 6.20 10.00
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