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Чемпионат Испании. Ла Лига

Херард Морено может пропустить полуфинал Лиги чемпионов

18 Апреля 2022 • 15:59 Комментировать
Ливерпуль
...
Вильярреал
1.27 5.90 10.00
27.04 22:00

Нападающий «Вильярреала» Херард Морено может пропустить по крайней мере первый матч полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Вильярреал» подтвердил, что звездный нападающий Херард Морено получил травму подколенного сухожилия, что ставит под сомнение его готовность к полуфинальному матчу Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Красные» встретятся с командой Ла Лиги на «Энфилде» в среду, 27 апреля.

Морено является основным форвардом испанского клуба и сыграл большую роль в победах над «Ювентусом» и «Баварией», позволивших «Вильярреалу» впервые в своей истории пробиться в полуфинал турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Херард Морено
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ЛИВЕРПУЛЬ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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