«Ливерпуль» в 15-й раз выиграл первый матч плей-офф ЛЧ - и за все предыдущие разы вылетал лишь один раз

«Ливерпуль» и «Вильярреал» встречались в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, и сломить сопротивление упорных подопечных Унаи Эмери команде немецкого специалиста удалось лишь в начале второго тайма, когда они забили два мяча кряду.

Это был 15-й раз, когда «Ливерпуль» начал с победы противостояние в плей-офф Лиги чемпионов, и любопытно, что за предыдущие четырнадцать раз команда вылетела лишь один раз.

Это случилось в сезоне 2001/2002 в четвертьфинале ЛЧ против «Байера» из Леверкузена - выиграв в первом матче 1:0, «Ливерпуль» уступил в ответном 2:4 и был вынужден покинуть турнир.