Мане повторил бомбардирский рекорд Дрогба в плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане повторил достижение известного экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба.

Отличившись на 55-й минуте полуфинального поединка против «Вильярреала», Садио Мане сравнялся с Дидье Дрогба по количеству голов, забитых в рамках плей-офф Лиги чемпионов. На счету сенегальца и ивуарийца по 14 таких мячей, что является лучшим показателем в истории среди африканских футболистов.

Гол Садио Мане позволил «Ливерпулю» удвоить преимущество в домашнем матче с испанским «Вильярреалом». Ответный поединок состоится 3 мая.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов на счету Мане уже 4 забитых мяча в 11 встречах.