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Лига чемпионов

Мане повторил бомбардирский рекорд Дрогба в плей-офф Лиги чемпионов

27 Апреля 2022 • 23:25 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Вильярреал
1.35 5.40 10.00
2-й тайм

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане повторил достижение известного экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба.

Отличившись на 55-й минуте полуфинального поединка против «Вильярреала», Садио Мане сравнялся с Дидье Дрогба по количеству голов, забитых в рамках плей-офф Лиги чемпионов. На счету сенегальца и ивуарийца по 14 таких мячей, что является лучшим показателем в истории среди африканских футболистов.

Гол Садио Мане позволил «Ливерпулю» удвоить преимущество в домашнем матче с испанским «Вильярреалом». Ответный поединок состоится 3 мая.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов на счету Мане уже 4 забитых мяча в 11 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Дидье Дрогба Садио Мане
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ЛИВЕРПУЛЬ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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Идет 88 минута Ливерпуль 2:0 Вильярреал 1.28 6.20 10.00
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