Хендерсон о поражении в финале ЛЕ 2016: «Клопп знал, что это только начало»

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился воспоминаниями о проигранном финале Лиги Европы 2016 года против «Севильи», в котором команда Юргена Клоппа проиграла в основное время в Базеле со счётом 1:3.

«Я помню эту ночь, она до сих пор даёт о себе знать. В тот день мы с ребятами после матча хотели поскорее вернуться в свои номера в отеле, но тренер решил собрать всех в баре. Он знал, что это только начало», – заявил Хендерсон на пресс-конференции перед матчем полуфинала Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала».

Напомним, что «Севилью» в 2016 году возглавлял Унаи Эмери, который ныне работает в «Вильярреале».