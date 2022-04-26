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Хендерсон о поражении в финале ЛЕ 2016: «Клопп знал, что это только начало»

26 Апреля 2022 • 15:42 Комментировать
Ливерпуль
...
Вильярреал
1.30 5.50 10.50
27.04 22:00

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился воспоминаниями о проигранном финале Лиги Европы 2016 года против «Севильи», в котором команда Юргена Клоппа проиграла в основное время в Базеле со счётом 1:3.

«Я помню эту ночь, она до сих пор даёт о себе знать. В тот день мы с ребятами после матча хотели поскорее вернуться в свои номера в отеле, но тренер решил собрать всех в баре. Он знал, что это только начало», – заявил Хендерсон на пресс-конференции перед матчем полуфинала Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала».

Напомним, что «Севилью» в 2016 году возглавлял Унаи Эмери, который ныне работает в «Вильярреале».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джордан Хендерсон
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ЛИВЕРПУЛЬ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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26.04  22:00 Манчестер Сити ... Реал Мадрид 1.53 4.50 6.00
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