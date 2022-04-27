​Где смотреть матч «Ливерпуль» - «Вильярреал» онлайн

В среду вечером в первом полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» будет принимать «Вильярреал».

Трансляцию поединка на канале «Матч ТВ» смотрите в 22:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Ливерпуль» является безоговорочным фаворитом в борьбе за один из билетов в финал Лиги чемпионов. В среду команда Юргена Клоппа постарается создать для себя определённый задел на поле родного «Энфилда». Впрочем, «Вильярреал» без боя не сдастся. Выбив из Лиги чемпионов «Ювентус» и «Баварию», «подводники» мечтают сотворить ещё одну сенсацию.