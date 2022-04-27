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Лига чемпионов

​Где смотреть матч «Ливерпуль» - «Вильярреал» онлайн

27 Апреля 2022 • 03:56 Комментировать
Ливерпуль
...
Вильярреал
1.35 5.10 9.50
Через 17 ч. 10 мин.

В среду вечером в первом полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» будет принимать «Вильярреал».

Трансляцию поединка на канале «Матч ТВ» смотрите в 22:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Ливерпуль» является безоговорочным фаворитом в борьбе за один из билетов в финал Лиги чемпионов. В среду команда Юргена Клоппа постарается создать для себя определённый задел на поле родного «Энфилда». Впрочем, «Вильярреал» без боя не сдастся. Выбив из Лиги чемпионов «Ювентус» и «Баварию», «подводники» мечтают сотворить ещё одну сенсацию.

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Ливерпуль Вильярреал
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ЛИВЕРПУЛЬ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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окончен Манчестер Сити 4:3 Реал Мадрид 1.50 4.70 6.80
27.04  22:00 Ливерпуль ... Вильярреал 1.28 6.20 10.00
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