Эмери – о поражении от «Ливерпуля»: «В ответной игре всё будет иначе»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери верит в успех своей команды в полуфинальном противостоянии с «Ливерпулем», несмотря на поражение на «Энфилде» со счётом 0:2.

«Когда играешь в полуфинале, приходится встречаться с выдающимися соперниками. Сегодняшняя игра находилась под контролем «Ливерпуля». От нас требовалось сыграть в обороне настолько надёжно, насколько это возможно, чтобы сохранить шансы перед ответным матчем – и нам это удалось. Там всё будет по-другому. Мы предложим гораздо больше.

Это «Ливерпуль». Мы знаем, что они фавориты, что они сильнее, но мы знаем и то, что мы способны конкурировать с ними и находить свои возможности. Мы не заслужили лучшего, чем 0:2, но мы обязаны проявить себя по-другому в домашнем матче», – сказал Эмери на пресс-конференции.