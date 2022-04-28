Оуэн: «Вильярреал» продолжит бороться, если быстро забьёт в ответном матче

Известный английский экс-футболист Майкл Оуэн оценил шансы «Вильярреала» на победу в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Оуэн сказал, что у «Вильярреала» проступает пульс, так что пациент скорее жив, чем мёртв. Англичанин считает, что испанская команда продолжит бороться за выход в финал, но для этого «жёлтой субмарине» необходимо забить быстрый гол в ответном матче. Экс-игрок добавил, что «Ливерпуль» в первом матче буквально поглотил подопечных Эмери.

Напомним, что в первом поединке мерсисайдский клуб уверенно обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0.