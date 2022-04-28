Хендерсон: «Очень организованная команда»

«Ливерпуль» и «Вильярреал» встречались в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, и сломить сопротивление упорных подопечных Унаи Эмери команде немецкого специалиста удалось лишь в начале второго тайма, когда они забили два мяча кряду. Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал итоги матча.

- Очень организованная команда. Понимали, что будет трудно. Первый гол был чуть с везением, но вы заслуживаете немного удачи. когда играете против такой обороняющейся команды. Мы заработали эту удачу и это вдохновило публику. Но исход противостояния по-прежнему оспаривается, в ответном матче будет непросто, - заявил Хендерсон в интервью bt Sport.