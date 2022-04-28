Анри: «Голевой пас Салаха в игре с «Вильярреалом» - выдающийся»

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал голевой пас нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который он отдал в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала».

«Передача Салаха была просто выдающейся. Мы можем поговорить о линии офсайда или еще о чем-то. Салах хотел, чтобы так произошло. Против такого паса невозможно защищаться», - сказал Анри CBS Sports.

Салах отдал голевой пас между защитниками испанского клуба, после чего Садио Мане забил второй гол в ворота «Вильярреала».

«Сделать так, чтобы мяч прошел между ног именно в тот самый момент, когда он этого хотел… И так, чтобы мяч пришел к Мане… Вау!» - сказал французский экс-футболист.