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Анри: «Голевой пас Салаха в игре с «Вильярреалом» - выдающийся»

28 Апреля 2022 • 15:44 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Вильярреал
окончен

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал голевой пас нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который он отдал в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала».

«Передача Салаха была просто выдающейся. Мы можем поговорить о линии офсайда или еще о чем-то. Салах хотел, чтобы так произошло. Против такого паса невозможно защищаться», - сказал Анри CBS Sports.

Салах отдал голевой пас между защитниками испанского клуба, после чего Садио Мане забил второй гол в ворота «Вильярреала».

«Сделать так, чтобы мяч прошел между ног именно в тот самый момент, когда он этого хотел… И так, чтобы мяч пришел к Мане… Вау!» - сказал французский экс-футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьерри Анри Мохамед Салах
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