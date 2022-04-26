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Клопп: «Эмери – тренер мирового класса, он зациклен на деталях»

26 Апреля 2022 • 21:00 Комментировать
Ливерпуль
...
Вильярреал
1.30 5.50 10.50
Через 23 ч. 49 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» впечатлён работой, которую проделывает в «Вильярреале» Унаи Эмери.

Команды Клоппа и Эмери сойдутся в полуфинальной битве Лиги чемпионов. Первый матч противостояния будет сыгран в Англии 27 апреля.

«Мы проанализировали игру «Вильярреала», – рассказал Клопп на предматчевой пресс-конференции. – Я и раньше очень уважал Эмери и его команду, но лишь одним глазом следил за их матчами против «Ювентуса» и «Баварии». Теперь я проанализировал эти матчи – и это действительно вау, очень впечатляет!

Эмери зациклен на мельчайших деталях, он готовит команду ко всем ситуациям, которые могут возникнуть на поле, и его команда следует плану. Он разрабатывает разные тактические рисунки, различные системы прессинга, у него есть разные варианты под каждый результат. Эмери – тренер мирового класса, он отлично справляется со своей работой», – заявил немецкий специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Унаи Эмери Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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27.04  22:00 Ливерпуль ... Вильярреал 1.28 6.20 10.00
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