Клопп: «Эмери – тренер мирового класса, он зациклен на деталях»

Главный тренер «Ливерпуля» впечатлён работой, которую проделывает в «Вильярреале» Унаи Эмери.

Команды Клоппа и Эмери сойдутся в полуфинальной битве Лиги чемпионов. Первый матч противостояния будет сыгран в Англии 27 апреля.

«Мы проанализировали игру «Вильярреала», – рассказал Клопп на предматчевой пресс-конференции. – Я и раньше очень уважал Эмери и его команду, но лишь одним глазом следил за их матчами против «Ювентуса» и «Баварии». Теперь я проанализировал эти матчи – и это действительно вау, очень впечатляет!

Эмери зациклен на мельчайших деталях, он готовит команду ко всем ситуациям, которые могут возникнуть на поле, и его команда следует плану. Он разрабатывает разные тактические рисунки, различные системы прессинга, у него есть разные варианты под каждый результат. Эмери – тренер мирового класса, он отлично справляется со своей работой», – заявил немецкий специалист.