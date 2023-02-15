Бальде рассказал, видит ли себя в другой команде

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде не исключает, что скоро окажется в другой команде. Напомним, у футболиста заканчивается контракт с «сине-гранатовыми» летом 2024 года, но клуб старается продлить сотрудничество с 19-летним фуллбеком.

«Вижу ли я себя, выступающим за другую команду, которая больше подходит моему игровому стилю? Что ж, сейчас есть много клубов, которые дают своим крайним защитникам более атакующую роль. Я могу сказать это о «Баварии», а также о многих клубах Английской премьер-лиги», – цитирует Бальде Barca Universal.

Напомним, Бальде в нынешнем сезоне отметился четырьмя результативными передачами в чемпионате Испании.