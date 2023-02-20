«Барселона» сыграла «на ноль» в 17 из 22 матчей Ла Лиги – рекорд

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вновь сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Сине-гранатовые» обыграли «Кадис» в поединке чемпионата Испании, отправив в ворота соперников два безответных мяча. Не пропустив в 17-й раз в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, «Барселона» установила рекорд на достанции 22-х туров, информирует Opta. Прежним рекордсменом был «Депортиво», проведший 16 сухих матчей после 22-х туров Ла Лиги в сезоне 1993/94.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу с 59 набранными очками – на восемь баллов больше, чем у мадридского «Реала», идущего вторым. На данный момент команда Хави Эрнандеса пропустила в чемпионате всего семь голов.