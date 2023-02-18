«Интер» обсудил с Кесси трансфер в летнее окно

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси уже скоро может вернуться в Серию А, где ранее выступал за «Милан». На этот раз ивуариец может стать игроком самых принципиальных соперников «россонери» – миланского «Интера».

По информации от журналиста Альфредо Педуллы, Кесси провёл встречу с руководством «нерадзурри» и обсудил своё потенциальный трансфер в летнее окно. Сам игрок открыт к возвращению в Серию А, о чём чётко дал понять.

В нынешнем сезоне Кесси нельзя назвать стабильным игроком основного состава «Барселоны». Ситуация улучшилась после чемпионата мира, но учитывая планы руководства «сине-гранатовых» на летнее трансферное окно, ивуарийцу вряд ли найдётся место на «Камп Ноу» в долгосрочной перспективе.