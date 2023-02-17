«Интер» летом хочет пригласить четырёх игроков

Миланский «Интер» запланировал серьёзную перестройку на грядущее лето. По информации от La Gazzetta dello Sport, команду покинут центральный защитник Милан Шкриньяр и хавбек Марсело Брозович. Также команда вряд ли будет выкупать арендованного у «Челси» нападающего Ромелу Лукаку.

Зато в команду могут прийти 4 новых футболиста: центральный защитник «Лестера» Чаглар Сеюнджю, полузащитник каталонской «Барселоны» Франк Кесси, вингер «Удинезе» Роберто Перейра и ещё один центральный защитник Крис Смоллинг из «Ромы», который летом может стать свободным агентом.

В данный момент «Интер» занимает вторую строчку в Серии А, но отставание «нерадзурри» от первого «Наполи» составляет 15 очков.