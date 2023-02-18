Бергоми: «Лаутаро становится лидером «Интера»

Легендарный защитник «Интера» Джузеппе Бергоми считает, что у клуба появляется новый лидер - аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес, резко прибавивший в точности, и, как следствие, в результативности после чемпионата мира. Бергоми прокомментировал свое мнение следующим образом.

- Лаутаро Мартинес стал лидером с технической и эмоциональной точки зрения. Он повзрослел, он стал подавать пример на поле. А это важно, ведь лидер - это тот игрок, кто притягивает партнеров, объединяет вокруг себя, что и начинает происходить, - цитирует слова Джузеппе Бергоми fcinter1908.it.