Симоне Индзаги: «Лаутаро становится лидером команды»

В матче двадцать третьего тура итальянского чемпионата Серии А «Интер» обыграл «Удинезе», забив тому три мяча. Симоне Индзаги, наставник команды, прокомментировал успех своих подопечных. Он очень доволен игрой Лаутаро Мартинеса - по его словам, аргентинец становится лидером «Интера».

- Он мог забить два гола сегодня, он всегда стремится к максимальному результату, он - один из наших лидеров. Он вернулся с чемпионата мира в великолепной форме и я надеюсь, что он будет продолжать в том же духе и впредь, - цитирует слова итальянского специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.