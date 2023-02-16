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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» летом хочет купить защитника «Баварии»

16 Февраля 2023 • 16:47 Комментировать
Интер Милан
...
Удинезе
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18.02 22:45

Миланский «Интер» грядущим летом планирует пополнить свои ряды защитником мюнхенской «Баварии» По информации от FC Inter News, «нерадзурри» интересует центральный защитник Бенжамен Павар, который также способен сыграть на правом фланге обороны.

Напомним, француз ранее дал понять руководству «Баварии», что не собирается продлевать свой контракт, который истекает летом 2024 года. Игрок хочет покинуть команду в конце сезона. Одним из главных претендентов на его трансфер называли каталонскую «Барселону».

Тем не менее, в гонку также готов включиться «Интер», который ужа активно ищет замену Милану Шкриньяру. Напомним, со следующего сезона словак будет выступать за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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ИНТЕР МИЛАН УДИНЕЗЕ
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