Центральный защитник «Удинезе» Яка Бийол может перебраться в «Интер».

По информации Еф.ру, руководство «Интера» видит в Бийоле замену Милану Шкриньяру, который летом станет игроком «ПСЖ». На данный момент именно бывший защитник ЦСКА является приоритетным вариантом для «нерадзурри», однако цена футболиста может осложнить сделку. Ранее агент Бийола сообщил, что клуб АПЛ предлагал за него 25 млн евро. Чтобы снизить стоимость трансфера, «Интер» рассчитывает включить в сделку несколько игроков Примаверы.

Яка Бийол перебрался в «Удинезе» летом 2022 года из московского ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 10 млн евро.