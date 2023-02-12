Клуб АПЛ оценил бывшего защитника ЦСКА в 25 млн евро

Неназванный клуб АПЛ оценил бывшего защитника ЦСКА Яку Бийола в 25 млн евро и уже сделал нынешнему клубу словенца предложение по игроку. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на агента игрока Роберта Чибежа. Он отметил, что игроком интересуются не только в Англии, но и в Германии, но оттуда конкретных предложений пока не было.

«Но мы никуда не спешим, Бийол отлично чувствует себя в «Удинезе», - заключил Чибеж.

Напомним, что 24-летний Бийол выступал за московских «армейцев» с лета 2018 года по осень 2020 года, после отправился в аренду в «Ганновер» на год. Вернулся Бийол в ЦСКА летом 2021 года, а ещё через год перебрался в итальянский «Удинезе», с которым заключил соглашение до середины 2027 года.

Стоимость защитника, по версии портала Transfermarkt – 10 млн евро.