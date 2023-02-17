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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Сперва «Удинезе», а о «Порту» подумаем потом»

17 Февраля 2023 • 22:17 Комментировать
Интер Милан
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Удинезе
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Через 23 ч. 29 мин.

В Италии начинаются матчи двадцать третьего тура Серии А, миланскому «Интеру» предстоит сыграть с «Удинезе». На следующей неделе «Интеру» предстоит матч против «Порту» в рамках Лиги чемпионов, но Симоне Индзаги, наставник миланского клуба, пока что думает лишь об «Удинезе».

- Мы всегда стараемся победить. В Генуе нам не повезло, но и мы должны были быть решительнее у ворот соперника, но команда сыграла с должным отношением и пыталась забить до самой последней минуты. Сейчас наш фокус исключительно на «Удинезе», несмотря на матч Лиги чемпионов, - заявил Индзаги, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Удинезе Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН УДИНЕЗЕ
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