Симоне Индзаги: «Сперва «Удинезе», а о «Порту» подумаем потом»

В Италии начинаются матчи двадцать третьего тура Серии А, миланскому «Интеру» предстоит сыграть с «Удинезе». На следующей неделе «Интеру» предстоит матч против «Порту» в рамках Лиги чемпионов, но Симоне Индзаги, наставник миланского клуба, пока что думает лишь об «Удинезе».

- Мы всегда стараемся победить. В Генуе нам не повезло, но и мы должны были быть решительнее у ворот соперника, но команда сыграла с должным отношением и пыталась забить до самой последней минуты. Сейчас наш фокус исключительно на «Удинезе», несмотря на матч Лиги чемпионов, - заявил Индзаги, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.