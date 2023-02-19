В матче двадцать третьего тура итальянского чемпионата Серии А «Интер» обыграл «Удинезе», забив тому три мяча. Наставник «Удинезе» Андреа Соттил прокомментировал итоги матча, заявив, что частично доволен тем, что его команда оставила проблемы фавориту.- В Серии А для достижения своих целей приходится сражаться с очень сильными соперниками, но мы показали, что можем быть протагонистами даже в матче с «Интером». Мы заслуженно сравняли счет, но затем нам не хватил злости, надо было сохранять инициативу, потому что если ты возвращаешь ее «Интеру», то у него есть игроки, способные забить, - цитирует слова Соттила fcinter1908.it.
Соттил: «Мы заслуженно сравняли счёт, но нам не хватило злости»
|Интер Милан
|Удинезе
окончен
Оценить новость
Бонусы букмекеров
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Февраля
04:32 · Италия. Серия АСкончался бывший тренер «Милана» и «Интера», едва не выигравший чемпионат с «Перуджей»
00:44 · Италия. Серия А«Интер» снова побеждает: Лукаку, Мхитарян и Мартинес не оставили шансов «Удинезе» 1
Рекомендуем
Бан пользователя