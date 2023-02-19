​Соттил: «Мы заслуженно сравняли счёт, но нам не хватило злости»

В матче двадцать третьего тура итальянского чемпионата Серии А «Интер» обыграл «Удинезе», забив тому три мяча. Наставник «Удинезе» Андреа Соттил прокомментировал итоги матча, заявив, что частично доволен тем, что его команда оставила проблемы фавориту.

- В Серии А для достижения своих целей приходится сражаться с очень сильными соперниками, но мы показали, что можем быть протагонистами даже в матче с «Интером». Мы заслуженно сравняли счет, но затем нам не хватил злости, надо было сохранять инициативу, потому что если ты возвращаешь ее «Интеру», то у него есть игроки, способные забить, - цитирует слова Соттила fcinter1908.it.