Голкипер «Интера» Андре Онана может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Миланский клуб находится не в лучшем финансовом положении, в связи с чем надеется добиться дохода от продажи игроков в межсезонье. Ранее руководство клуба рассчитывало заработать на трансфере Милана Шкриньяра, однако защитник предпочёл перебраться в «ПСЖ» свободным агентом по окончании сезона. По данным журналиста Грэма Бэйли, жертвой сложившейся ситуации, вероятно, станет Онана, поскольку именно его «нерадзурри» теперь считают одним из главных кандидатов на продажу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего камерунца в 14 млн евро. Прошлым летом вратарь перешёл из «Аякса» в качестве свободного агента.