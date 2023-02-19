Д'Амброзио: «Лаутаро - чемпион мира, и это чувствуют все»

В матче двадцать третьего тура итальянского чемпионата Серии А «Интер» обыграл «Удинезе», забив тому три мяча. Третий гол своей команды в этой игре забил Лаутаро Мартинес, который буквально перед этим запорол отличный шанс. Но снабдивший его отличной передачей Данило Д'Амброзио не в обиде на аргентинца.

- Лаутаро не должен извиняться передо мной. И вообще ни перед кем. Он - чемпион мира, и заслужил свои регалии на поле. Это чувствуют все. Теперь нас ждет Лига чемпионов, и там мы будем сражаться с такой же волей к победе, - цитирует слова футболиста миланского клуба fcinter1908.it.