Вьери: «Интер» не может больше терять такие очки»

В стане «Интера» еще не прошло разочарование от ничьей с «Сампдорией» в матче двадцать второго тура чемпионата Италии - вице-чемпион Италии явно не ожидал потери очков в этом поединке. Раздосадованы даже бывшие футболисты команды - в частности, Кристиан Вьери, проведший в клубе целых шесть лет.

- Так нельзя терять очки, такие матчи надо выигрывать со счетом 3:0, не давая сопернику шансов. Будь я на месте Лукаку или Лаутаро, то сейчас я бы настраивался забить три гола следующему сопернику, кто бы он ни был. Это должно быть именно так, - цитирует слова Кристиана Вьери pianetamilan.it.