«Интер» - фаворит в гонке за услугами Маркуса Тюрама

Миланский «Интер» является главным фаворитом в борьбе за услуги Маркуса Тюрама, который сейчас выступает в составе мёнхенгладбахской «Боруссии». На него претендуют также «Манчестер .Юнайтед» и мюнхенская «Бавария», традиционно разбирающая все таланты в своем внутреннем чемпионате, но в данном случае игрок, похоже, склоняется к переезду в Италию, где прошла большая часть карьеры его отца, Лилиана Тюрама - защитника «Пармы» и туринского «Ювентуса».

Однако финансовые и другие подробности возможного контракта Calciomercato, увы, не сообщает.

«Интер», напомним, выиграл Суперкубок Италии, идет вторым в чемпионате и продолжает также борьбу в Кубке Италии и Лиге чемпионов.