Страмаччони: «Рома», наверное, жалеет, что отпустила Мхитаряна»

Бывший наставник миланского «Интера» Андреа Страмаччони впечатлен игрой Генриха Мхитаряна, который был одним из лучших на поле в игре миланцев против «Удинезе». Страмаччони считает, что «Рома», в которой Мхитарян выступал ранее, должна жалеть о том, что отпустила армянского полузащитника.

- Думаю, что это неудача для «Ромы», она должна жалеть о том, что упустила его. Речь о футболисте, который очень нравится мне, - цитирует слова Страмаччони fcinter1908.it.

Генрих Гамлетович Мхитарян защищал цвета «Ромы» с 2019 по 2022 год, но прошлым летом он перебрался в миланский «Интер».