Лаутаро может стать постоянным капитаном «Интера» со следующего сезона

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес – главный кандидат на получение капитанской повязки.

Недавно статуса капитана был лишён центральный защитник Милан Шкриньяр, заранее согласовавший летний переход в «ПСЖ» в качестве свободного агента. В последних трёх поединках «нерадзурри» чести носить повязку удостоился Мартинес, так как именно он провёл наибольшее количество матчей за команду среди всех претендентов. По данным La Gazzetta dello Sport, со следующего сезона ситуация может измениться: в клубе довольны лидерскими качествами 25-летнего форварда, поэтому летом он с высокой вероятностью будет назначен новым постоянным капитаном.

Лаутаро Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. На его счету 89 голов в 212 матчах за миланцев.