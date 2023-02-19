Симоне Индзаги: «Важная победа для всех»

В матче двадцать третьего тура итальянского чемпионата Серии А «Интер» обыграл «Удинезе», забив тому три мяча. Симоне Индзаги, наставник команды, прокомментировал успех своих подопечных. Он считает его важным накануне матча плей-офф Лиги чемпионов против португальского «Порту».

- «Удинезе» хорошо подготовлен физически и технически, они создают проблемы всем. Но мы провели очень хороший первый тайм и сумели добыть важную победу для всех нас. Думаем теперь о матче с «Порту», - цитирует слова Индзаги итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре «Интер» сыграет на выезде с «Болоньей».