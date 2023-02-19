Мхитарян: «Показали, что с нами не до шуток»

В матче двадцать третьего тура итальянского чемпионата Серии А «Интер» обыграл «Удинезе», забив тому три мяча. Победный гол своей команды в этой игре забил армянский полузащитник Генрих Мхитарян. После матча он прокомментировал свой успех.

- Для нас было важно победит и наилучшим образом настроиться на матч с «Порту». Матч оказался непростым, но мы выиграли, и я очень доволен. Боролись до самого конца игры. Мы проделали отличную работу. Мы показали, что с нами не стоит шутить, - цитирует слова Мхитаряна fcinter1908.it.

В следующем туре миланский «Интер» сыграет на выезде с «Болоньей».