Дзенга удивлён появлением Хандановича в воротах

В матче двадцать третьего тура итальянского чемпионата Серии А «Интер» обыграл «Удинезе», забив тому три мяча. В воротах «Интера» достаточно неожиданно появился словенский голкипер Самир Ханданович, от фигуры которого «в рамке» поклонники команды уже успели отвыкнуть. Возможно, Симоне Индзаги поставил его в ворота лишь потому, что ранее Ханданович выступал как раз за «Удинезе». Но Вальтер Дзенга, бывший вратарь клуба, удивлен выбором.

- Не понимаю этот выбор, странный. Наверное, лучше спросить у Индзаги, - ответил на вопросы журналистов Дзенга, цитируемый fcinter1908.it.