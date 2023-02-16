Лукаку и Бареллу не накажут

«Интер» не станет наказывать Ромелу Лукаку и Николо Бареллу после их ссоры в матче чемпионата Италии против «Сампдории». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководители «нерадзурри» остались недовольны поведением футболистов, но Лукаку и Бареллу не оштрафуют, ведь они уладили конфликт в среду на тренировочном занятии.

На текущий момент «Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Наполи» команда Симоне Индзаги отстаёт на 15 зачётных баллов.

Ближайший матч итальянской Серии А «Интер» проведёт 18 февраля – против «Удинезе» на своём поле.