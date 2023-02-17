Мхитарян – об уходе Шкриньяра в «ПСЖ»: «Мне грустно»

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян поделился мнением об уходе своего одноклубника Милана Шкриньяра в «ПСЖ».

«Мне грустно, что он принял такой решение - перейти в «ПСЖ», однако надо понять и принять его выбор, так как только он ответственен за свой выбор, за своё решение. Благодарю его за то, что он играл со мной в течение этих шести месяцев и рад, что он будет играть на протяжении оставшихся пяти», - цитирует Мхитаряна DAZN.

Напомним, что Шкриньяр станет центральным защитником «ПСЖ» грядущим летом, когда истечёт его контракт с миланским клубом. Словак мог перейти в стан парижан этой зимой, однако французский и итальянский гранды не договорились о сумме перехода.