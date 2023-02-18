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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» готов выслушать предложения по Брозовичу

18 Февраля 2023 • 11:46 Комментировать
Интер Милан
...
Удинезе
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Через 9 ч. 7 мин.

Миланский «Интер» в летнее трансферное окно будет готов расстаться со своим полузащитником Марсело Брозовичем. По информации от La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» выслушают предложения по 30-летнему хорвату.

По сведениям источника, руководство «Интера» недовольно поведением футболиста в нынешнем сезона. Также верхушку клуба смущает тот факт, что Брозович не лучшим образом справился со своей травмой, которую перенёс в прошлом сезоне.

Марсело ранее связывали с переходом в каталонскую «Барселону», но из-за ограниченного бюджета «сине-гранатовых» сделка в данный момент выглядит маловероятной.

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Интер Милан Марсело Брозович трансферы футбола - лето 2023
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ИНТЕР МИЛАН УДИНЕЗЕ
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