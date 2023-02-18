Сеюнджю не перейдёт в «Интер»

Центральный защитник «Лестера» Чаглар Сеюнджю вряд ли окажется следующим летом в миланском «Интере». По информации от журналиста Альфредо Педуллы, информация об интересе «нерадзурри» к турецкому футболисту не соответствует действительности.

По сведениям источника, 26-летний футболист уже дал слово мадридскому «Атлетико», что подпишет с командой контракт летом на правах свободного агента. Напомним, в конце сезона у Чаглара заканчивается соглашение с «Лестером».

Более вероятным кандидатом для «Интера» является Крис Смоллинг из «Ромы», который тоже с большой долей вероятности грядущим летом станет свободным агентом.